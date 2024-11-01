Bir Mutfaktan Bin Sofraya Tarif Yarışması Devam Ediyor: Tarifini Gönder, Kazan!

Bir Mutfaktan Bin Sofraya Tarif Yarışması Devam Ediyor: Tarifini Gönder, Kazan!

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Afyon Yemekleri: Afyonkarahisar'ın Meşhur Yöresel Lezzetleri

Zeynep Çetin Zeynep Çetin
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"Bugün Ne Pişirsem?" Diyenlere 15 Kolay ve Nefis Tarif

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Popüler Yemek Tarifleri

Hatice'nin Tarifi: Ayranlı Köfte
Hazırlık süresi 25dk
YENİ KÖFTE
5

Hatice'nin Tarifi: Ayranlı Köfte

Hatice Özkesen Hatice Özkesen
Zahide'nin Tarifi: Çanak İçli Köfte
Hazırlık süresi 35dk
YENİ KÖFTE
5

Zahide'nin Tarifi: Çanak İçli Köfte

Zahide Çeliktaş Zahide Çeliktaş
Elif'in Tarifi: Patatesli Lavaş
Hazırlık süresi 35dk
YENİ EKMEK

Elif'in Tarifi: Patatesli Lavaş

evdekendinpisir evdekendinpisir
Sevim'in Tarifi: Burma Poğaça
Hazırlık süresi 20dk
YENİ POĞAÇA
5

Sevim'in Tarifi: Burma Poğaça

Sevim Karahisar Sevim Karahisar
Yumurtası Üstünde: Croque Madame
Hazırlık süresi 5dk
YENİ KAHVALTILIK
4.8

Yumurtası Üstünde: Croque Madame

evdekendinpisir evdekendinpisir
Çiğdem'in Tarifi: Lahmacun Poğaça
Hazırlık süresi 90dk
YENİ POĞAÇA
5

Çiğdem'in Tarifi: Lahmacun Poğaça

Çigdem Esastürk Çigdem Esastürk
Elif'in Tarifi: Kremalı Kemalpaşa Tatlısı
Hazırlık süresi 15dk
YENİ ŞERBETLİ TATLI

Elif'in Tarifi: Kremalı Kemalpaşa Tatlısı

evdekendinpisir evdekendinpisir
Ayşe'nin Tarifi: Tavuklu Patlıcan Kebabı
Hazırlık süresi 30dk
YENİ TAVUK
5

Ayşe'nin Tarifi: Tavuklu Patlıcan Kebabı

Ayşe Dürkal Ayşe Dürkal
Hatice'nin Tarifi: Kabak Beğendili Köfte
Hazırlık süresi 30dk
YENİ KÖFTE
5

Hatice'nin Tarifi: Kabak Beğendili Köfte

Hatice Özkesen Hatice Özkesen
Sevim'in Tarifi: Peynirli Çibörek (Çiğ Börek)
Hazırlık süresi 30dk
YENİ BÖREK
5

Sevim'in Tarifi: Peynirli Çibörek (Çiğ Börek)

Sevim Karahisar Sevim Karahisar

Videolu Tarifler

Her Yemeğe Yakışır: Beşamel Sos
Hazırlık süresi 10dk
YENİ SOS
4.6

Her Yemeğe Yakışır: Beşamel Sos

Çigdem Esastürk Çigdem Esastürk
Kaşık Kaşık Yenir: Domatesli Pilav
Hazırlık süresi 20dk
YENİ PİLAV
4.3

Kaşık Kaşık Yenir: Domatesli Pilav

Leyla Günbay Leyla Günbay
Fesleğen Kokulu: Kabaklı Milföy Tart
Hazırlık süresi 20dk
YENİ TUZLU ATIŞTIRMALIK
5

Fesleğen Kokulu: Kabaklı Milföy Tart

Doğa Özer Doğa Özer
Ev Yapımı: Limonlu Cheesecake
Hazırlık süresi 45dk
YENİ CHEESECAKE TARİFLERİ
4.5

Ev Yapımı: Limonlu Cheesecake

Ayşegül Uslu Ayşegül Uslu
Limon Aromalı: Yaban Mersinli Kek
Hazırlık süresi 25dk
YENİ TATLI KEK
4.5

Limon Aromalı: Yaban Mersinli Kek

Müge Ergül Müge Ergül
Dip Sosuyla: Fırında Çıtır Bamya
Hazırlık süresi 15dk
YENİ SEBZE
5

Dip Sosuyla: Fırında Çıtır Bamya

Doğa Özer Doğa Özer
Glutensiz: Pirinç Yufkasından Peynirli Tava Böreği
Hazırlık süresi 10dk
YENİ BÖREK

Glutensiz: Pirinç Yufkasından Peynirli Tava Böreği

Yasemin Gürsürer Yasemin Gürsürer
Çok Doyurucu: Fırında Kabarık Peynirli Yumurta
Hazırlık süresi 15dk
YENİ KAHVALTILIK
5

Çok Doyurucu: Fırında Kabarık Peynirli Yumurta

Yasemin Gürsürer Yasemin Gürsürer
Ferah Ferah: İran Cacığı (Mast-o Khiar)
Hazırlık süresi 15dk
YENİ MEZE
5

Ferah Ferah: İran Cacığı (Mast-o Khiar)

Yasemin Gürsürer Yasemin Gürsürer
En Pratik Haliyle: Soyacak Salatası
Hazırlık süresi 10dk
SALATA
5

En Pratik Haliyle: Soyacak Salatası

Yasemin Gürsürer Yasemin Gürsürer
Ege Rüzgarı: Domatesli Zeytinli Sardalya
Hazırlık süresi 15dk
BALIK
5

Ege Rüzgarı: Domatesli Zeytinli Sardalya

Müge Ergül Müge Ergül
Dışı Çıtır İçi Akışkan: Kuru Domatesli Peynirli Pane Patlıcan
Hazırlık süresi 20dk
KIZARTMA
5

Dışı Çıtır İçi Akışkan: Kuru Domatesli Peynirli Pane Patlıcan

Yasemin Gürsürer Yasemin Gürsürer
Göçmen Tatlısı: Kınalı Kesmesi
Hazırlık süresi 15dk
ŞERBETLİ TATLI
5

Göçmen Tatlısı: Kınalı Kesmesi

Yasemin Gürsürer Yasemin Gürsürer
Girit Mutfağından: Yoğurtlu Kabak Sıyırma
Hazırlık süresi 10dk
SEBZE
5

Girit Mutfağından: Yoğurtlu Kabak Sıyırma

Yasemin Gürsürer Yasemin Gürsürer
Üzeri Kaşarlı: Fırında Köfteli Taze Fasulye
Hazırlık süresi 25dk
FIRIN YEMEKLERİ
5

Üzeri Kaşarlı: Fırında Köfteli Taze Fasulye

Yasemin Gürsürer Yasemin Gürsürer
Kurabiyenin En Güzeli: Chocolate Chip Cookies
Hazırlık süresi 10dk
TATLI KURABİYE
4.3

Kurabiyenin En Güzeli: Chocolate Chip Cookies

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Hızlı Turşulardan: Fransız Fasulyesi Turşusu
Hazırlık süresi 20dk
TURŞU
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Hızlı Turşulardan: Fransız Fasulyesi Turşusu

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Çatlak Görünümlü: Şerbetli Kakaolu Kurabiye
Hazırlık süresi 25dk
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Çatlak Görünümlü: Şerbetli Kakaolu Kurabiye

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Bol Tahinli: Antalya Piyazı
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Dışı Çıtır İçi Kıyır: Mısır Gevrekli Çikolatalı Kurabiye
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Özel Beslenme

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