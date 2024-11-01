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Bir Mutfaktan Bin Sofraya Tarif Yarışması Devam Ediyor: Tarifini Gönder, Kazan!
Bir Mutfaktan Bin Sofraya Tarif Yarışması Devam Ediyor: Tarifini Gönder, Kazan!
Afyon Yemekleri: Afyonkarahisar'ın Meşhur Yöresel Lezzetleri
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YE
Afyon Yemekleri: Afyonkarahisar'ın Meşhur Yöresel Lezzetleri
Zeynep Çetin
"Bugün Ne Pişirsem?" Diyenlere 15 Kolay ve Nefis Tarif
YENİ
YE
"Bugün Ne Pişirsem?" Diyenlere 15 Kolay ve Nefis Tarif
Zeynep Çetin
Popüler Yemek Tarifleri
25dk
YENİ
KÖFTE
5
Hatice'nin Tarifi: Ayranlı Köfte
Hatice Özkesen
35dk
YENİ
KÖFTE
5
Zahide'nin Tarifi: Çanak İçli Köfte
Zahide Çeliktaş
35dk
YENİ
EKMEK
Elif'in Tarifi: Patatesli Lavaş
evdekendinpisir
20dk
YENİ
POĞAÇA
5
Sevim'in Tarifi: Burma Poğaça
Sevim Karahisar
5dk
YENİ
KAHVALTILIK
4.8
Yumurtası Üstünde: Croque Madame
evdekendinpisir
90dk
YENİ
POĞAÇA
5
Çiğdem'in Tarifi: Lahmacun Poğaça
Çigdem Esastürk
15dk
YENİ
ŞERBETLİ TATLI
Elif'in Tarifi: Kremalı Kemalpaşa Tatlısı
evdekendinpisir
30dk
YENİ
TAVUK
5
Ayşe'nin Tarifi: Tavuklu Patlıcan Kebabı
Ayşe Dürkal
30dk
YENİ
KÖFTE
5
Hatice'nin Tarifi: Kabak Beğendili Köfte
Hatice Özkesen
30dk
YENİ
BÖREK
5
Sevim'in Tarifi: Peynirli Çibörek (Çiğ Börek)
Sevim Karahisar
Videolu Tarifler
10dk
YENİ
SOS
4.6
Her Yemeğe Yakışır: Beşamel Sos
Çigdem Esastürk
20dk
YENİ
PİLAV
4.3
Kaşık Kaşık Yenir: Domatesli Pilav
Leyla Günbay
20dk
YENİ
TUZLU ATIŞTIRMALIK
5
Fesleğen Kokulu: Kabaklı Milföy Tart
Doğa Özer
45dk
YENİ
CHEESECAKE TARİFLERİ
4.5
Ev Yapımı: Limonlu Cheesecake
Ayşegül Uslu
25dk
YENİ
TATLI KEK
4.5
Limon Aromalı: Yaban Mersinli Kek
Müge Ergül
15dk
YENİ
SEBZE
5
Dip Sosuyla: Fırında Çıtır Bamya
Doğa Özer
10dk
YENİ
BÖREK
Glutensiz: Pirinç Yufkasından Peynirli Tava Böreği
Yasemin Gürsürer
15dk
YENİ
KAHVALTILIK
5
Çok Doyurucu: Fırında Kabarık Peynirli Yumurta
Yasemin Gürsürer
15dk
YENİ
MEZE
5
Ferah Ferah: İran Cacığı (Mast-o Khiar)
Yasemin Gürsürer
10dk
SALATA
5
En Pratik Haliyle: Soyacak Salatası
Yasemin Gürsürer
15dk
BALIK
5
Ege Rüzgarı: Domatesli Zeytinli Sardalya
Müge Ergül
20dk
KIZARTMA
5
Dışı Çıtır İçi Akışkan: Kuru Domatesli Peynirli Pane Patlıcan
Yasemin Gürsürer
15dk
ŞERBETLİ TATLI
5
Göçmen Tatlısı: Kınalı Kesmesi
Yasemin Gürsürer
10dk
SEBZE
5
Girit Mutfağından: Yoğurtlu Kabak Sıyırma
Yasemin Gürsürer
25dk
FIRIN YEMEKLERİ
5
Üzeri Kaşarlı: Fırında Köfteli Taze Fasulye
Yasemin Gürsürer
10dk
TATLI KURABİYE
4.3
Kurabiyenin En Güzeli: Chocolate Chip Cookies
bakewithbest
20dk
TURŞU
5
Hızlı Turşulardan: Fransız Fasulyesi Turşusu
Müge Ergül
Keşfet
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Zeynep Çetin
KEŞFET
Bağdat Caddesi'nde En İyi Makarna Nerede Yenir? - 2026
Zeynep Çetin
KEŞFET
Beşiktaş'ta En İyi Pizza Nerede Yenir? - 2026
Zeynep Çetin
KEŞFET
Kadıköy'de En İyi Döner Nerede Yenir ? - 2026
Zeynep Çetin
KEŞFET
Marmaris Kahvaltı Mekanları: Marmaris'in En İyi 10 Kahvaltı Mekanı
Zeynep Çetin
KEŞFET
Kuşadası Yemek Yerleri: Kuşadası'nın En Sevilen 10 Mekanı
Zeynep Çetin
KEŞFET
Isparta Yemek Yerleri: Isparta'nın En Sevilen 10 Mekanı
Zeynep Çetin
KEŞFET
Balıkesir'de Ne Yenir? Şehrin En Meşhur Lezzet Durakları
Zeynep Çetin
KEŞFET
Kuşadası Kahvaltı Yerleri: Kuşadası'ndaki En İyi 10 Kahvaltı Mekanı
Zeynep Çetin
Sizden Gelenler
30dk
YENİ
SÜTLÜ TATLI
Hazırı Gibi: Evde Karamelli Trileçe
53beliinaykpz
10dk
YENİ
TAVUK
Rüveyda'nın Tarifi: Banduma
ruveydairesar
15dk
YENİ
ÇORBA
İspanyol Usulü: Soğuk Gazpacho Çorbası
Ceren Özüsade
10dk
KAHVALTILIK
10 Dakikada Hazır: Tavada Kaşık Dökmesi
Aysemutfaktaa
10dk
SALATA
Yaza Yakışır: Şeftalili Yeşil Salata
Merve Kartal Durmaz
20dk
MEYVELİ TATLI
İtalyan Usulü: Lemon Budino
melekkarakaya
25dk
TATLI KURABİYE
Çatlak Görünümlü: Şerbetli Kakaolu Kurabiye
Minichef
15dk
SALATA
Bol Tahinli: Antalya Piyazı
gozdefood
25dk
ET
5
Kase Kase Lezzet: Avokadolu Bowl
Denizsuisbecer
20dk
TATLI KURABİYE
Dışı Çıtır İçi Kıyır: Mısır Gevrekli Çikolatalı Kurabiye
Aysemutfaktaa
Öne Çıkan Tarif Kategorileri
Atıştırmalık
2642 tarif
Balık
428 tarif
Et
1533 tarif
Hamur İşi
3647 tarif
Kek
2339 tarif
Kurabiye
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Makarna
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Sebze
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Tatlı
6032 tarif
Tavuk
1252 tarif
Çorba
1166 tarif
Özel Beslenme
3820 tarif
iPhone
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Ye
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NE İYİ GİDER?
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NASIL YETİŞTİRİLİR?
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