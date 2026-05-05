Lokum Gibi:

Sade Et Kavurma Tarifi

Sade Et Kavurma Tarifi
05 Mayıs 2026
Sade Kavurma Tarifi

Bayram sofralarının baş tacı olan geleneksel sade et kavurma, kuşbaşı doğranmış dana ya da koyun etiyle hazırlanıyor. Et, kendi yağı ve bazen ilave yağ ile uzun süre kısık ateşte pişiriliyor. Kurban bayramı menüsü'nde sıklıkla yapılan kavurma tarifi ile etler çatalda dağılacak ve damaklarınızı mutlu edecek.

En güzel kavurma tarifini arayanlar, dana kavurma nasıl yapılır merak edenlerkuşbaşı yumuşak kavurmaların sırrını merak edenler bu tarifte aradıkları tüm sorunların cevaplarını bulacaklar. Hemen hemen her sofrada baş köşeyi kapan bu lezzeti hazırlamak oldukça kolay ama dikkat etmeniz gereken birkaç ufak püf noktası var. En önemlisi, etler suyunu saldıktan sonra ocağın altını kısmak ve uzun bir süre kısık ateşte pişirmek. 

Evde yapılınca çok daha lezzetli olan sade kavurma, sevdikleriniz ile sofralarda leziz dakikalar geçirmenizi sağlayacak. Hem yapımı pratik hem de oldukça doyurucu olan sade kavurma tarifi için sizleri mutfağa doğru alalım. Şimdiden ellerinize sağlık diyoruz.

Bu tarifi sevenler sac kavurma tarifimiz için buraya, çoban kavurma tarifimiz içinse şuraya tıklayabilirler. Tatlarına bayılacağınıza eminiz.

Hazırlamak için mutfağa kadar alalım sizleri.

Sade Et Kavurma Kalorisi Ne Kadar:1 porsiyon için294/kcal
KAÇ KİŞİLİK

4 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

10 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

45 dakika
Bu tarif Yemek.com editörü tarafından üretilmiştir.
Sade Et Kavurma Tarifi İçin Malzemeler

  • 500gramkuşbaşı dana eti
  • 1adetsoğan
  • 1tatlı kaşığıtuz
  • 2yemek kaşığızeytinyağı
  • 1çay kaşığıkekik
  • 1çay kaşığıkarabiber
  • 1su bardağısıcak su

Sade Et Kavurma Tarifinin Püf Noktası

Eğer etlerin suyu az geliyorsa ekleyeceğiniz sıcak su seviyesini arttırabilirsiniz. Ayrıca sade kavurma olduğu için fazla baharat kullanmadık. Dilerseniz baharat çeşitlerini ve seviyesini arttırabilirsiniz.

Sade Et Kavurma Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Sade et kavurma için çelik bir tencereyi iyice ısıtın ve 500 gram kuşbaşı dana etini tencereye alın.
  2. Etler suyunu çekip tekrar salana dek yüksek ateşte kavurun.
  3. Etler kavrulurken 1 adet soğanı küp küp doğrayın ve suyunu çekmiş olan etlere ekleyin.
  4. 2 yemek kaşığı zeytinyağını da gezdirin ve 3 dakika kadar bu şekilde kavurun.
  5. Ardından 1 su bardağı kaynar suyu ekleyin. Karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.
  6. Etler iyice yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika bu şekilde pişirin. Etler yumuşayınca 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kekik ekleyip karıştırın. Ocağın altını kapatın.
  7. Et kavurmayı sıcak sıcak, pilavın yanında servis edebilirsiniz. Sade et kavurma hazır. Afiyet olsun.
Sade Et Kavurma Tarifinin Pişirme Önerisi

Ocağın etler kavrulurken yüksek daha sonra kısık ateşte olmasına dikkat edin.

Sade Et Kavurma Tarifinin Servis Önerisi

Pilavın yanında servis edebilirsiniz.

Buzlukta Et Nasıl Saklanır?

Eğer aldığınız eti hemen pişirmeyi düşünmüyorsanız ve bir süre buzlukta bekletmeniz gerekiyorsa doğru adımları uygulayarak yaklaşık 1 yıla kadar etlerinizi güvenle saklamanın yolları da yok değil. Pişmiş ya da pişmemiş et, köfte ya da kıyma buzlukta nasıl saklanır, donmuş et nasıl kolayca çözdürülür öğrenmek isteyenleri şu yazımıza doğru alabiliriz: Buzlukta Et Nasıl Saklanır?

Kavurma En Güzel Nereden Olur?

Kavurma için en uygun et parçaları genellikle sırt veya but gibi daha az lif içeren bölgelerden gelir. Bu bölgelerdeki etler genellikle daha lezzetli ve yumuşak olur.

Kavurma Etin Yumuşak Olması İçin Ne Yapmak Lazım?

Kavurma yaparken etin yumuşak olması için öncelikle eti doğru seçip satın almak gerekir. Kavurma yapmak için en uygun bölgeler sırt veya but gibi daha az lifli olan bölgelerden gelir. Eti buzdolabında saklamalı, pişirmeden önce oda sıcaklığında dinlenmesi gerekmektedir. Bu işlem et liflerinin gevşemesine yardımcı olacaktır. Son olarak ise etin marinasyonunu söyleyebiliriz. Eti birkaç saat veya bir gece boyunca marinasyona bırakmak, etin lezzetlenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur.

Et Kavurma Yaparken Tencere Kapağı Kapatılır mı?

Et kavurma yaparken tencere kapağı kapatılır. Bu, etin pişme sürecinde sıcaklığın, nemin ve buharın korunmasına yardımcı olur. Bu sayede etin daha yumuşak kalması sağlanır.

Kavurma Yaparken Su Konur mu?

Kavurma yaparken, etin kurumasını önlemek ve daha yumuşak kalmasını sağlamak için pişirme sırasında yeteri miktarda su veya et suyu eklemek önemlidir. Bu, etin sulu kalmasını ve daha lezzetli olmasını sağlar.

Sade Kavurmanın Yanına Ne Gider?

Sade kavurmanın yanına en çok yakışan yemek kuşkusuz pirinç pilavıdır. Ayrıca bulgur pilavı, cacık, yoğurtlu semizotu salatası, turşu ve mevsim salataları da muazzam olacaktır.

Kavurmaya Yağ Ne Zaman Eklenir?

Kavurma yaparken yağ, et suyunu salıp çekmeye başladıktan sonra eklenir. İlk aşamada et kendi yağını salacağı için dışarıdan yağ eklemeye gerek yok diyebiliriz.

Kavurma Suyunu Çekince Ne Yapılır?

Kavurma suyunu çektiğinde, etin rengi dönmüş demektir. Bu aşamada arzuya göre az miktarda tereyağı ekleyebilir birkaç dakika daha kavrulabilirsiniz. Yağla birlikte çevrildikten sonra birkaç dakika dinlendirilip servis edin deriz.

Kavurmada Tuz Ne Zaman Atılır?

Kavurmada tuz, et suyunu saldıktan sonra yani pişmenin ortalarında veya sonuna doğru eklenmelidir. 

Et Kavurmanın Piştiğini Nasıl Anlarız?

Et kavurmanın piştiğini anlamak için etler tamamen renk değiştirip kahverengiye dönmüş olmalıdır. Dokusu ise yumuşamış ve çatal batırıldığında kolayca ayrılıyor olmalı.

 

Tüm Püf Noktalarıyla Kavurma Nasıl Yapılır?

Kavurma Yanında Hangi Garnitürler Servis Edilebilir?

Kavurmanın yanında kırmızı biberli köz patlıcan, zeytinyağlı fasulye, fırınlanmış sebze karışımları ya da patates püresi gibi sıcak garnitürler şahane olur.

Et Kavurma Kaç Gün Dayanır?

Et kavurma, uygun saklandığında buzdolabında 3-4 gün boyunca taze kalacaktır.

Gökçen Mutaf
EDİTÖR
Anneannemin dediği gibi: Aklımda duracağına midemde dursun.

Sade Et Kavurma Tarifini Deneyenlerin Yorumları

fcam21 Ocak 2021 15:50
Tarif için teşekkürler
aliosman4 Mart 2026 14:29
Birisi şu kıza et kavurmayı öğretsin
FirdevsEce15 Eylül 2025 20:26
Hayatımda ilk kez dana etinden kavurmam yumuşacık oldu… tarifinize emeğinize sağlık ne kadar mutluyum bilemezsiniz 🥹🥹🙏🏻
Yemek.com 16 Eylül 2025 10:48
Bunu duyduğumuza çok mutlu olduk. Ellerinize sağlık, şifa olsun 🥹🩷
afraors5 Mart 2025 17:31
iki kişilik yapmak istiyorum bütün ölçüleri yarı yapsam bi sorun olur mu?
Yemek.com 5 Mart 2025 18:28
Evet, tarifin tüm malzemelerini yarıya indirerek iki kişilik olarak hazırlayabilirsiniz. Ancak pişirme süresi konusunda küçük bir not düşelim: Daha az miktarda et kullanacağınız için etlerin su salma ve çekme süresi biraz daha kısa olabilir. Bu yüzden pişirme aşamalarını gözlemleyerek ilerlemenizde fayda var. Şimdiden afiyet olsun!
bestenazy30 Aralık 2023 18:27
Tarif tam tutuyor yalnız yazılmayan iki püf noktası var: 1) etin kapağını özellikle ilk yarım saat açmamak, açınca buhar kaçtığı için sıcak su etlere işlemiyor ve 2) tuzu en son servis edilene kadar atmamak, kavururken atarsanız çok su salar sert olur. Bunlara dikkat edince gayet başarılı 👍🏻
Yemek.com 2 Ocak 2024 09:24
Güzel yorumunuz için teşekkürler. Ellerinize sağlık!
Catisland14 Ağustos 2023 00:03
elleriniz dərd görməsin 🤲 çox harika👍
Ekin Sarı3 Kasım 2022 18:27
etten ete pişirme süresi değişebilir dondurucudan çıkarıp erittiğiniz, özellikle kurban etlerinde, biraz sıcak su ekleyip pişirme süresini uzun tutarsanız sonuç daha iyi olur
Leyla Günbay 4 Kasım 2022 09:04
Tavsiyeniz için teşekkür ederiz..
Ferhat Toygar13 Ağustos 2022 13:51
Berbat cok kötü olmuş
Ege Şahin 15 Ağustos 2022 09:58
Merhabalar, tarifimizde hangi kısmı beğenmediğinizi bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz.
Oktay Eldem19 Ağustos 2021 17:29
Tarifi aynen uyguladım sonuç tam bir felaket. Kuşbaşı etler kayış gibi oldu, çiğnemeyi bırakın bıçakla bile kesilmiyor. Hiç mi denemediniz bu tarifi ...
